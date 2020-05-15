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Ученые Сингапура представили новый экспресс-тест на антитела к COVID-19
Ученые из Сингапура разработали инновационный тест на антитела к COVID-19. Он позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против коронавируса, а также отслеживать контакты при новых вспышках. Как отмечают эксперты, проведение подобных исследований чрезвычайно важно при постепенном выходе государства из строгих карантинных мер. В кратчайшие сроки новые экспресс-тесты на антитела могут поставить и в другие страны.
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