ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ученые в преддверии Дня науки рассказали журналистам о будущих проектах и итогах 2018

Перспективы сотрудничества обсуждают с гостями наши ученые. Планируется создание единого научно-технологического пространства. А вот с китайскими коллегами белорусские специалисты создадут мини-самолеты. О будущих проектах и итогах 2018 журналистам рассказали в преддверии Дня науки. Особый интерес к беспилотникам для сельского хозяйства. К концу года может появиться экспериментальная модель беспилотного карьерного БелАЗа.

Ученые анонсировали второй фестиваль науки в новом формате. Он пройдет в Ботаническом саду в День города.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все