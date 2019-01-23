Ученые в преддверии Дня науки рассказали журналистам о будущих проектах и итогах 2018

Перспективы сотрудничества обсуждают с гостями наши ученые. Планируется создание единого научно-технологического пространства. А вот с китайскими коллегами белорусские специалисты создадут мини-самолеты. О будущих проектах и итогах 2018 журналистам рассказали в преддверии Дня науки. Особый интерес к беспилотникам для сельского хозяйства. К концу года может появиться экспериментальная модель беспилотного карьерного БелАЗа.

