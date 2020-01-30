Ученые вплотную подошли к разработке вакцины от коронавируса

Пекин передал геном коронавируса нескольким странам. География распространения инфекции ширится с каждым днем. Сегодня стало известно о случаях заражения пневмонией нового типа в Индии и на Филиппинах. Таким образом, коронавирус зафиксирован в 19 странах мира. Ленты новостей не успевают обновлять данные об инфицированных и тех, кто уже выздоровел и выписан из больницы. Сама эпидемия вошла в новую стадию: заболеть, оказывается, можно даже вторично - в Китае сообщается о нескольких случаях повторного обращения к медикам.



