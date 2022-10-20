Ученые выяснили примерный возраст смеха

Исследователи в Великобритании на самом деле щекочут животных во имя науки. Они сосредоточили свои усилия на гориллах в местном парке дикой природы, наблюдая, как они издают звуки в ответ на прикосновение, чтобы узнать больше о том, как смех мог развиться у людей. Они обнаружили, что гориллы очень похожи на нас, и в 2009 году в журнале Current Biology было даже опубликовано исследование, в котором сравнивались звуки, издаваемые во время смеха.