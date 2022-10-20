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Ученые выяснили примерный возраст смеха

Ученые выяснили примерный возраст смеха

Ученые обнаружили смех, вызванный щекоткой, во всем животном мире, и при этом начинают проливать некоторый свет на происхождение смеха.Об этом сообщает издание SCITECHDAILY.

Исследователи в Великобритании на самом деле щекочут животных во имя науки. Они сосредоточили свои усилия на гориллах в местном парке дикой природы, наблюдая, как они издают звуки в ответ на прикосновение, чтобы узнать больше о том, как смех мог развиться у людей. Они обнаружили, что гориллы очень похожи на нас, и в 2009 году в журнале Current Biology было даже опубликовано исследование, в котором сравнивались звуки, издаваемые во время смеха.

Гориллы ведут себя так же, как люди, когда их щекочут. Они чувствуют радость, смеются и ведут себя точно так же, как мы. Они считают, что смех является эволюционным преимуществом ‘позитивного выражения’, которое помогло социальным видам лучше общаться. Теперь они совершенно уверены, что смеху по крайней мере от 30 до 60 миллионов лет.

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