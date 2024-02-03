Ученый БГУ создал систему расчета загрязнения воздуха для районов Минска, программа вычислила самый чистый район города

Эти результаты можно применять в других городах Беларуси, областных, районных, то есть, где есть крупные производства и стоит задача решения экологии качества воздуха. Так как проект имеет свои сроки, он уже завершен. У нас есть планы и перспективные разработки дальнейшегосотрудничества с зарубежными коллегами - Китаем и Средней Азией.

Тимофей Шлендер, научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы БГУ