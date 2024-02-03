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Ученый БГУ создал систему расчета загрязнения воздуха для районов Минска, программа вычислила самый чистый район города
В БГУ создана система для экологической оценки влияния выбросов на окружающую среду и учета качества воздуха. В ее основе - физико-математическая модель, в которую вносились главные параметры города. Это рельеф, типы поверхностей, промышленные зоны, парки, застройки и атмосферные параметры.
Разработка будет полезна при проектировании новых кварталов или промзон - для оценки потенциального переноса загрязняющих веществ, их влияния на качество воздуха и комфортность проживания в конкретных жилых районах.
Эти результаты можно применять в других городах Беларуси, областных, районных, то есть, где есть крупные производства и стоит задача решения экологии качества воздуха. Так как проект имеет свои сроки, он уже завершен. У нас есть планы и перспективные разработки дальнейшегосотрудничества с зарубежными коллегами - Китаем и Средней Азией.
Первомайский район Минска самый экологически чистый
По результатам исследований, программа вычислила, что в столице больше всего выбросов вредных веществ в атмосферу в Заводском районе, а меньше всего - в Первомайском.
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