ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ученый БГУ создал систему расчета загрязнения воздуха для районов Минска, программа вычислила самый чистый район города

В БГУ создана система для экологической оценки влияния выбросов на окружающую среду и учета качества воздуха. В ее основе - физико-математическая модель, в которую вносились главные параметры города. Это рельеф, типы поверхностей, промышленные зоны, парки, застройки и атмосферные параметры.

Разработка будет полезна при проектировании новых кварталов или промзон - для оценки потенциального переноса загрязняющих веществ, их влияния на качество воздуха и комфортность проживания в конкретных жилых районах.

Эти результаты можно применять в других городах Беларуси, областных, районных, то есть, где есть крупные производства и стоит задача решения экологии качества воздуха. Так как проект имеет свои сроки, он уже завершен. У нас есть планы и перспективные разработки дальнейшегосотрудничества с зарубежными коллегами - Китаем и Средней Азией.
Тимофей Шлендер, научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы БГУ


Изображение

Первомайский район Минска самый экологически чистый

По результатам исследований, программа вычислила, что в столице больше всего выбросов вредных веществ в атмосферу в Заводском районе, а меньше всего - в Первомайском.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все