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Учет зубров в Беловежской пуще будут проводить с воздуха

Учет зубров в Беловежской пуще будут проводить с воздуха

Со следующего года научный отдел национального парка планирует задействовать для подсчета квадрокоптер. Его использование упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.
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