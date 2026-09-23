Учимся действовать вместе: в Беларуси пройдет Единый день безопасности

24 сентября в Беларуси пройдет Единый день безопасности. Цель - научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике.

В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки.

Дмитрий Лях, начальник отдела организации медицинской защиты при ЧС Министерства здравоохранения Беларуси: "Наше участие направлено на обучение населения оказанию первой помощи и получение населением навыков оказания первой помощи. Актуальность этого вопроса велика, мы видим заинтересованность со стороны более молодого населения в умении оказывать первую помощь. В рамках этого внедряется обучение оказанию первой помощи в школьные программы, при подготовке водителей".

Подготовленность белорусов к чрезвычайным ситуациям растет, причем как среди молодежи, так и трудовых коллективов. Единый день безопасности проводится в Беларуси уже в 9-й раз.