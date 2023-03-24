3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Учись. Сберегай. Зарабатывай!" Масштабный интеллектуальный турнир сегодня состоялся в столичном Дворце детей и молодежи
В финале встретилась 21 команда: это учащиеся 9-11 классов со всех уголков Беларуси. "Экономический баттл" прошел в рамках Недели финансовой грамотности и объединил более 1000 подростков. Что такое дебет, кредит и капитал - вопросы касались не только бизнес-сферы. Широкий кругозор юные эрудиты проявили в точных науках и истории, в географии и кинематографе - все через призму финансов. Особый акцент на цифровую безопасность.
Данный турнир, с одной стороны, это увлекательная игра. С другой - прекрасная возможность получить знания, как безопасно и эффективно распоряжаться деньгами. Огромный интерес молодежи к данному турниру подтверждает, что инвестиции и молодежь - это самое важное и правильное. Сегодня правильно распоряжаться финансами также важно, как писать, читать и пользоваться компьютером, потому что вокруг очень много технологий, сервисов, которые связаны с деньгами.
Победителями "финансового квиза" стала команда столичной гимназии № 25 имени Риммы Шершневой. Подобные интеллектуальные турниры Беларусбанк проводит более 6 лет. Слоган этого года – "Планируй свои деньги, закладывай основу своего будущего".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все