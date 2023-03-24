ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Учись. Сберегай. Зарабатывай!" Масштабный интеллектуальный турнир сегодня состоялся в столичном Дворце детей и молодежи

В финале встретилась 21 команда: это учащиеся 9-11 классов со всех уголков Беларуси. "Экономический баттл" прошел в рамках Недели финансовой грамотности и объединил более 1000 подростков. Что такое дебет, кредит и капитал - вопросы касались не только бизнес-сферы. Широкий кругозор юные эрудиты проявили в точных науках и истории, в географии и кинематографе - все через призму финансов. Особый акцент на цифровую безопасность.

Данный турнир, с одной стороны, это увлекательная игра. С другой - прекрасная возможность получить знания, как безопасно и эффективно распоряжаться деньгами. Огромный интерес молодежи к данному турниру подтверждает, что инвестиции и молодежь - это самое важное и правильное. Сегодня правильно распоряжаться финансами также важно, как писать, читать и пользоваться компьютером, потому что вокруг очень много технологий, сервисов, которые связаны с деньгами.
Дмитрий Красковский, зампредседателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк"

Победителями "финансового квиза" стала команда столичной гимназии № 25 имени Риммы Шершневой. Подобные интеллектуальные турниры Беларусбанк проводит более 6 лет. Слоган этого года – "Планируй свои деньги, закладывай основу своего будущего".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все