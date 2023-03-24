"Учись. Сберегай. Зарабатывай!" Масштабный интеллектуальный турнир сегодня состоялся в столичном Дворце детей и молодежи

Данный турнир, с одной стороны, это увлекательная игра. С другой - прекрасная возможность получить знания, как безопасно и эффективно распоряжаться деньгами. Огромный интерес молодежи к данному турниру подтверждает, что инвестиции и молодежь - это самое важное и правильное. Сегодня правильно распоряжаться финансами также важно, как писать, читать и пользоваться компьютером, потому что вокруг очень много технологий, сервисов, которые связаны с деньгами.

Дмитрий Красковский, зампредседателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк"