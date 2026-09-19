Учитель и механизатор: как Марина Пенязь совмещает педагогику и работу в поле

Минская область с размахом и щедрым урожаем встречает праздник "Дожинки" в Дзержинске. В городе работает выездная студия "Первого информационного" телеканала, гостем которой стала заместитель директора СШ № 13 города Слуцка, механизатор ОАО "Весейский покров" Марина Пенязь

Марина Пенязь рассказала в интервью, как совмещает две совершенно разные профессии, почему выбрала работу в поле во время отпуска и что помогает прививать молодежи интерес к аграрному сектору.

Отпуск - в поле

На вопрос о том, как удается совмещать педагогическую деятельность и работу механизатором, Марина отвечает просто: отпуск она решила проводить с пользой. По ее словам, смена обстановки дает заряд энергии на новый учебный год. Такой подход позволяет не только отдохнуть от школьных будней, но и внести личный вклад в уборочную кампанию.

Современная техника экономит время

Марина работает на новом комбайне отечественного производства. Она отмечает, что техника заметно усовершенствована. Это позволяет механизаторам экономить время при утренней подготовке машины к рабочему дню и раньше выезжать на уборку урожая.

Как прививать любовь к земле

Педагог убеждена: любовь к земле зарождается с детства, и закладывать ее должны в первую очередь родители. Именно так произошло в ее собственной семье. Она считает, что молодежи нужны живые примеры - люди, которые работают рядом, учат и показывают, к чему можно стремиться. Кроме того, важно создавать современные условия труда: технологии развиваются, молодые люди быстро вникают в новое, и комфортная среда помогает им не опасаться профессий, о которых раньше складывались устаревшие представления.