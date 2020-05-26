Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Учителей года выбрали в Минской области. Среди победителей - педагог начальных классов Светлана Иванюшина

Химия и биология, иностранный язык, история и география - учителей года выбрали в Минской области. Победителей определили в восьми номинациях. Среди обладателей почетного звания Светлана Иванюшина.Учительница начальных классов работает в Логойской средней школе № 1. Несмотря на многолетний опыт, педагог всегда ищет новые формы и методики преподавания. Какие? Расскажет Алена Витко.

Сначала приветствие, затем улыбка - и обязательно музыкальное вступление. В Логойской средней школе № 1 так начинаются занятия в первом классе.Такой нестандартный подход к учебному процессу - идея классного руководителя Светланы Иванюшиной. В младших классах она преподает более 15 лет. И за это время разработала свою методику.



Призвание учить Светлане Александровне передалось по наследству. И папа, и мама по профессии - учителя начальных классов. Поэтому продолжить педагогическую династию она решила еще в детстве.

Опытный и многогранный учитель для многих учеников стал еще и настоящим другом

Самоотдача и любовь к профессии принесли Светлане Александровне много признаний и наград. Среди последних - победа в областном этапе конкурса "Учитель года".

Своеобразный экзамен для учителей в этом году прошел в новом формате. Мини-урок, публичное выступление и творческую самопрезентацию они провели дистанционно. Всего профессиональное мастерство продемонстрировали двадцать четыре педагога. А лучших выбрали в восьми номинациях.

Минскую область они представят на республиканском этапе конкурса. Финал обычно проводят осенью.