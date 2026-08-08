Учительница во время горячей жатвы села за руль МАЗа и помогает родному хозяйству

Не снижают обороты на золотых нивах герои уборочной страды. Хлеборобы ловят каждый день, пока стоит оптимальная для полевых работ погода. Не мешают даже аномально высокие температуры. Пока природа благосклонна, важно максимально быстро собрать в бункер все до зернышка, чтобы колосья в жару не осыпались. Нагрузка предельно большая на людей и технику, которая успешно справляется с большим урожаем. На хлебных просторах работают молодежные и семейные экипажи, помогают военнослужащие, а еще женщины вносят свой весомый вклад в общереспубликанский каравай. Он прибавляет с каждым днем.

Вклад женщин в общий каравай

Она лихо управляет 20-тонным МАЗом и не согласна с утверждением, мол, не женское это дело. Второй сезон подряд учительница Виктория Позняк ломает стереотипы и с легкостью бьет рекорды хозяйства в Лоевском районе, составляя достойную конкуренцию опытным коллегам.

Виктория Позняк, водитель на отвозке зерна КСУП "Бывальки":

"Даже были какие-то обиды, что я их опережаю и делаю быстрее что-то, но на самом деле работа в одном хозяйстве делает людей более сплоченными. Дальше соперничества не было, появилось понимание".

Дебют 19-летней Виктории был уверенным и ярким. В прошлом агросезоне она с легкостью перевезла более 2,5 тыс. тонн зерна, в этом намерена побить свои же рекорды. По твердости характера хрупкая укротительница большегруза имеет все шансы выйти в лидеры, и не только в области. Любовь к земле у нее от родителей, тяга к машинам – тоже семейное увлечение.

Людмила и Игорь Позняк, родители Виктории Позняк:

"Она уже с детства с папой ездила на тракторе. С детства тянуло ее к технике, потому что у нас в семье большинство мужчин, муж и четыре брата, поэтому дружит с техникой. На грузовой легче, чем на любой машине, обзор хороший, машина новая, это в том году было ей тяжеловато, была машина старая".

Жатва на полных оборотах

Командные рекорды на хлебных просторах все вместе ставят механизаторы хозяйства "Бывальки" Лоевского района. Они точно знают: поле требует исключительной дисциплины и хозяйского подхода. Между тем, угнаться за прыткой коллегой - тот еще квест.

Виктория Позняк, водитель на отвозке зерна КСУП "Бывальки":

"Я хотела доказать не кому-то, а себе, что могу, а потом оказалось, что я иду первая по району, и это меня еще больше стимулировало. Поэтому я еще больше начала поджимать, думаю, надо быстрее, приближаюсь к трем тысячам по перевозке. Ответственность за груз - это самое главное, чтобы нигде ничего не просыпать".

Николай Клименок, председатель Лоевского райисполкома:

"Гордость наша. Закатала рукава и принялась за работу, мы идем с опережением прошлогоднего графика: вот мы 10 августа уже завершим, в прошлом году первую тысячу перевезли только 5 августа, а сейчас уже завершаем уборку. В то же время она у нас не одна, у нас еще одна появилась женщина-водитель в ОАО "Урожайный". Для любого хозяйства такие герои своего времени, это ниточка, за которой тянутся все остальные".

Работа зерносушильных комплексов

Жатва на максимальных скоростях. Главное внимание сейчас – качеству уборки и сохранности большого урожая, чтобы заполнить закрома качественным зерном. Первыми на доработку с полей хозяйства "Совхоз "Заря" доставляли озимые ячмень, рапс, рожь, сейчас – овес.

На зерносушильный комплекс свозят зерно нового урожая. Сейчас золото полей не требует досушки, влажность в норме - 12 %, овес только очищают и сразу отправляют в счет госзаказа или на склады на длительное хранение.

Аномально высокие температуры дают и очевидные плюсы: зерновые досушиваются прямо на корню, экономя ресурсы.

Александр Шаповалов, директор КСУП "Совхоз "Заря":

"Влажность от 7 до 14 %, то есть зерно практически не требует досушки. Высокая жара и, соответственно, меньшие затраты на сушение, практически зерно идет транзитом через печь с минимальными вложениями. Испортить зерно невозможно, единственное, что зерно быстрее созревает на поле, быстрее осыпается. Поэтому надо в кратчайшие сроки убрать его с полей".

Формулу агроуспеха аграрии знают и четко ей следуют: в любых погодных условиях убирают хлеб, соблюдая все технологии, тем самым обеспечивают продовольственный суверенитет и укрепляют экспортный потенциал страны.