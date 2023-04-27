"Учительский труд - это миссия": Инна Дробышева рассказала о важности своей профессии

Одно из самых важных и благородных занятий на земле - учительский труд. Тяжело переоценить значение учителя в жизни каждого человека. От личности наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба и жизнь учеников, завтрашний день страны. О важности профессии и роли педагога в воспитании нового поколения вы узнаете в специальном проекте Агентства теленовостей "Мирные люди".

Инна Дробышева работает учителем уже 30 лет и считает своей основной профессиональной задачей вырастить достойное поколение, чтобы Беларусь могла развиваться в мире и созидании. Учитель говорит, что если бы можно было отмотать время назад, то она выбрала бы такой же профессиональный путь.

Я родилась в городе Иваново Брестской области. Окончила школу № 1, поступила в Брестский педагогический институт им. А. С. Пушкина, а после окончания институтавернулась в свой город, потому что я его очень люблю. Он мне дорог и останется дорогим навсегда. Инна Дробышева, учитель русского языка и литературы гимназии г. Иваново

Самым интересным в профессии Инна Дробышева считает продвижение ребенка: "когда они приходят к нам в 5-й класс, мы изучаем их способности, их потребности, мысленно представляем, как каждый ребенок может развиваться".

Учитель должен быть требовательным, уметь радоваться за детей, вселять в них веру в свои силы.

Самое ценное для учителя - когда его ученики достигают высот! Это для меня большая награда. Что я при этом испытываю? Конечно же, гордость и радость. Работая с современными детьми, мне хотелось бызаложить в них в первую очередь ответственность перед собой и перед окружающим миром. Инна Дробышева

Пока человек не станет требовать от себя чего-то, он не имеет права требовать чего-то от других, считает Инна Дробышева. Ребенок должен понимать, что он идет из родительской семьи в школу и представляет в школе и в обществе свою семью. А семья - это самое ценное.

"Для меня учительский труд - это миссия. Иногда эта миссия трудновыполнимая, но она должна быть выполнима кем-то. И почему бы мне не быть этим кем-то? С другой стороны, это возможность самореализации", - говорит Инна Дробышева.