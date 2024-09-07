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Учителя и школьники оценят новации нового учебного года - 8 сентября в рубрике "Контроль качества"

Подготовка к новому учебному году в Беларуси не обошлась без дополнений на страницах учебников, корректировки школьного меню и ассортимента в буфетах. А еще ряд столичных школ подключился к пилотному проекту, заменив официально деловой стиль единым.

Учителя и школьники готовы дать оценку новациям этого года. В рубрике "Контроль качества" - срез мнений. Смотрите 8 сентября в "Главном эфире".

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