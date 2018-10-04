Учителя Минска и области принимают поздравления

В городском Дворце культуры собрались 600 лучших учителей столицы, их поздравил мэр Андрей Шорец. В эти минуты награждают и лучших педагогов Минской области.

На праздничной церемонии присутствуют и наши корреспонденты. Сейчас на связи из Дворца культуры - Надежда Сербиненко.

Настроение чудесное! Приподнятый и радостный! Сегодня здесь, в новом городском Дворце культуры на улице Маяковского, - главные герои торжества - более полутысячи самых лучших, самых преданных - учителей столичной системы образования. Каждый на своем профессиональном пути - не новичок.

Ежедневно они передают своим ученикам самое ценное - знания и учительскую мудрость. Праздничная программа разделена на несколько блоков. Сначала благодарности, грамоты от Мингорисполкома вручает учителям мэр столицы Андрей Шорец. После лучших учителей нагрудными знаками отмечает Министерство образования. Свои благодарности вручает также Федерация профсоюзов Беларуси. Сегодня у учителей - настоящий праздник.

И все же для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник один из самых значительных и торжественных. Кстати, слова благодарности сегодня звучат по всей стране. Поздравляют сегодня не только педагогов столицы, но и центрального региона. Как раз сейчас с ними находится моя коллега Наталья Кузьмицкая.

Местом торжеств стал театр Янки Купалы и, знаете, это уже приятный подарок, ведь не всегда учителя так могут провести досуг.

Сегодня сюда приехали педагоги со всей области - лучшие в профессии. Каждый получил заслуженную награду за преданность своему делу.

Для многих это уже двадцатый и даже тридцатый День учителя. Секретами педагогического мастерства с нами поделился преподаватель географии СШ Червеня.

Во время таких встреч учителя обмениваются опытом, делятся новыми методиками преподавания, чтобы уроки были занимательными. Кстати, в течение этой недели учителей области объединил педагогический марафон.

А в конце праздничного вечера подарок, который понравится не только учителям русской литературы, но и математики, химии, физики - комедия Гоголя "Ревизор" от актеров-купаловцев.