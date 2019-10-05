Профессия, которая востребована и почетна во все времена! Педагоги принимают поздравления с праздником

Профессия, которая востребована и почетна во все времена. А праздник уже стал доброй традицией. День учителя завтра отметят по всей стране.



Сегодня больше всего учителей работают в школах - почти 117 тысяч специалистов. Получить высшее образование белорусским студентам помогают более 20 тысяч педагогов. А 80 % состава - это представительницы прекрасного пола.



Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление педагогическим работникам.