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Профессия, которая востребована и почетна во все времена! Педагоги принимают поздравления с праздником

Профессия, которая востребована и почетна во все времена. А праздник уже стал доброй традицией. День учителя завтра отметят по всей стране.

Сегодня больше всего учителей работают в школах - почти 117 тысяч специалистов. Получить высшее образование белорусским студентам помогают более 20 тысяч педагогов. А 80 % состава - это представительницы прекрасного пола.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление педагогическим работникам.

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