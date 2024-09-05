Учредитель из Гомельской области обворовал свою же фирму на крупную сумму

Оперативники БЭП УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД выявили особо крупное хищение, совершенное директором одного из предприятий областного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

По данным МВД, фигурантом по делу проходит 52-летний житель Могилевской области. Являясь одним из учредителей компании, он давал незаконные указания бухгалтеру о перечислении на его счет немалых сумм. Эти средства проходили под видом дивидендов. Общее собрание руководителей он об этих моментах в известность не ставил.

По словам начальника отдела УБЭП УВД Гомельского облисполкома Виталия Филипповича, сумма ущерба за год составила более 64 тыс. рублей.