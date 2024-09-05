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Учредитель из Гомельской области обворовал свою же фирму на крупную сумму
Оперативники БЭП УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД выявили особо крупное хищение, совершенное директором одного из предприятий областного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
По данным МВД, фигурантом по делу проходит 52-летний житель Могилевской области. Являясь одним из учредителей компании, он давал незаконные указания бухгалтеру о перечислении на его счет немалых сумм. Эти средства проходили под видом дивидендов. Общее собрание руководителей он об этих моментах в известность не ставил.
По словам начальника отдела УБЭП УВД Гомельского облисполкома Виталия Филипповича, сумма ущерба за год составила более 64 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
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