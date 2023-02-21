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Учредительные съезды по формированию новой политической партии прошли во всех регионах страны

В качестве основателей новой структуры выступили 15900 человек. С программой партии и управляющими органами планируют определиться на итоговом съезде 18 марта в Минске (подробности в видео).

Представители рабочих коллективов, общественные деятели и известные политологи вместе реализуют концепцию народной политической партии. Она будет представлять интересы всех слоев белорусского общества и поддерживать действующий государственный курс.

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