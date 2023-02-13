3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Учредительные собрания по созданию новой партии стартовали на севере Беларуси
На севере страны стартовали учредительные собрания по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь".
Участниками стали представители молодежной, женской, ветеранской и других общественных организаций. В ходе встречи определились с первыми шагами на пути к созданию новой партии. На этой неделе такие площадки пройдут по всей стране. На собраниях будут созданы инициативные группы и избраны делегаты на учредительный съезд, который пройдет 18 марта в Минске.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Партия должна представлять интересы широкого круга. Партия должна быть мощной политической силой, в которую входят тысячи ее членов. Надо такая общественно-политическая сила, которая бы объединила общественные организации. Да, мы говорим, что костяком станет "Белая Русь", которая за эти годы стала организацией общественного толка.
На собрании было отмечено, что на данном этапе необходимо четко определить ключевые задачи и сформировать конкретные предложения на съезд.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все