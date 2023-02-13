Учредительные собрания по созданию новой партии стартовали на севере Беларуси

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Партия должна представлять интересы широкого круга. Партия должна быть мощной политической силой, в которую входят тысячи ее членов. Надо такая общественно-политическая сила, которая бы объединила общественные организации. Да, мы говорим, что костяком станет "Белая Русь", которая за эти годы стала организацией общественного толка.