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Учредительный съезд Белорусской политической партии "Белая Русь" состоится 18 марта

Эволюционное развитие, основанное на имеющемся опыте государственного строительства, стало основой программы Белорусской политической партии "Белая Русь". В Национальной библиотеке состоялось первое обсуждение проектного документа. Он призван отразить интересы всех слоев белорусского общества. Для этого предполагается провести обсуждения во всех регионах страны.

Мы запускаем массовое обсуждение. Что для этого уже сделано? На сайте "Белой Руси" опубликована программа и создана система обратной связи. Любой гражданин, который видит основания для критики программы, для внесения изменений, может прислать свое предложение, оно будет учтено в ходе подготовки итогового варианта. В целом обсуждение пройдет по всей стране.
Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию Белорусской политической партии "Белая Русь"
Этот проект программы не является конечной программой. Впереди обсуждение на оргкомитете и общественные обсуждения, обсуждения на съезде, утверждение программы партии. Вот я, допустим, добавил ШОС в этот список международных организаций наднациональных блоков, в которые входит наша страна.
Александр Шпаковский, политолог

Все желающие смогут внести свои предложения и стать полноценными соавторами программы. Подобная практика принятия важнейших решений по ключевым вопросам уже стала традиционной в белорусской политической культуре. Учредительный съезд Белорусской партии "Белая Русь" состоится 18 марта в концертном зале "Минск".

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