Учредительный съезд Белорусской политической партии "Белая Русь" состоится 18 марта

Мы запускаем массовое обсуждение. Что для этого уже сделано? На сайте "Белой Руси" опубликована программа и создана система обратной связи. Любой гражданин, который видит основания для критики программы, для внесения изменений, может прислать свое предложение, оно будет учтено в ходе подготовки итогового варианта. В целом обсуждение пройдет по всей стране.

Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию Белорусской политической партии "Белая Русь"