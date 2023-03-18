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Учредительный съезд партии "Белая Русь" проходит в Минске

Учредительный съезд партии "Белая Русь" проходит в Минске

Учредительный съезд Белорусской политической партии "Белая Русь" проходит 18 марта в Минске, пишет БЕЛТА.

Более 1 тыс. делегатов со всей Беларуси приехали в Минск на учредительный съезд политической партии. Делегатам необходимо определиться с названием партии, принять ее устав и программу.

Как сообщалось, проект программы Белорусской политической партии "Белая Русь" обнародован 28 февраля и вынесен на общественное обсуждение. Инициатором создания новой партии выступило РОО "Белая Русь".

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