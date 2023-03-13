Учредительный съезд по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь" пройдет в Минске 18 марта

Сейчас трудно найти человека, который был бы равнодушен к своему будущему, будущему своих детей, ну и государства в целом. Поэтому нужна некая консолидирующая сила, которая объединит всех и направит все наши усилия, мысли и чаяния на сохранение благополучия нашей страны. Ведь каждый из нас работает на своем рабочем месте, добросовестно исполняет свои обязанности именно во имя этого.

Татьяна Зарецкая, заместитель гендиректора гродненского РУП "Фармация"

