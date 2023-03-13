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Учредительный съезд по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь" пройдет в Минске 18 марта
Консолидирующая сила для представителей разных социальных групп и слоев общества. В Учредительном съезде по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь" примут участие более сотни делегатов от Гродненской области. Все они патриоты своей страны и представляют широкий спектр общественных объединений.
Среди участников и Татьяна Зарецкая - замгендиректора Гродненского РУП «Фармация». В организации работает уже свыше 20 лет, начинала с рядового сотрудника аптеки. Сегодня представляет почти полуторатысячный коллектив. Уверена, белорусское общество созрело для создания авторитетных политических структур.
Сейчас трудно найти человека, который был бы равнодушен к своему будущему, будущему своих детей, ну и государства в целом. Поэтому нужна некая консолидирующая сила, которая объединит всех и направит все наши усилия, мысли и чаяния на сохранение благополучия нашей страны. Ведь каждый из нас работает на своем рабочем месте, добросовестно исполняет свои обязанности именно во имя этого.
Учредительный съезд пройдет 18 марта в Минске. Всего в нем примут участие более тысячи делегатов со всей страны, которые утвердят программу партии, а также выберут ее руководителей.
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