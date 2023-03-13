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Учредительный съезд по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь" пройдет в Минске 18 марта

Консолидирующая сила для представителей разных социальных групп и слоев общества. В Учредительном съезде по созданию партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь" примут участие более сотни делегатов от Гродненской области. Все они патриоты своей страны и представляют широкий спектр общественных объединений.

Среди участников и Татьяна Зарецкая - замгендиректора Гродненского РУП «Фармация». В организации работает уже свыше 20 лет, начинала с рядового сотрудника аптеки. Сегодня представляет почти полуторатысячный коллектив. Уверена, белорусское общество созрело для создания авторитетных политических структур.

Сейчас трудно найти человека, который был бы равнодушен к своему будущему, будущему своих детей, ну и государства в целом. Поэтому нужна некая консолидирующая сила, которая объединит всех и направит все наши усилия, мысли и чаяния на сохранение благополучия нашей страны. Ведь каждый из нас работает на своем рабочем месте, добросовестно исполняет свои обязанности именно во имя этого.
Татьяна Зарецкая, заместитель гендиректора гродненского РУП "Фармация"

Учредительный съезд пройдет 18 марта в Минске. Всего в нем примут участие более тысячи делегатов со всей страны, которые утвердят программу партии, а также выберут ее руководителей.

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