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Учреждения здравоохранения Минской области пополняются новыми объектами

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Система здравоохранения Минской области пополняется новыми значимыми объектами. Так, в городе машиностроителей Жодино откроют кабинет магнитно-резонансной томографии, а БЕЛАЗ возводит свой медицинский центр.

Особое внимание уделяется помощи детям в самых трудных ситуациях. Так, новым оборудованием пополняется Минская областная детская клиническая больница.

В отделении анестезиологии и реанимации установят 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Есть доступ к аппаратам МРТ и КТ, а также оборудование для гемодиализа. При этом помощь оперативно оказывается детям из всех регионов Минской области.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы:

"Мы владеем всей информацией о ребенке, который, к сожалению, в связи с состоянием здоровья попал в реанимацию, будь то в Центральной районной больнице или межрайонных центрах, таких как Борисов, Молодечно и Солигорск, где также есть отделения детской анестезиологии и реанимации. Благодаря тому, что на нашей базе работает выездная реанимационно-консультационная бригада, мы можем доставить пациента из любого региона для оказания медицинской помощи".

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы

До конца 2026 года систему здравоохранения Минской области усилит и такой значимый объект, как большая поликлиника в Заславле. На очереди также и хирургический корпус Минской областной клинической больницы.

Разделы:

ОбществоМинская область

Теги:

больницыЖодинополиклиника

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