Учреждения здравоохранения Минской области пополняются новыми объектами

Система здравоохранения Минской области пополняется новыми значимыми объектами. Так, в городе машиностроителей Жодино откроют кабинет магнитно-резонансной томографии, а БЕЛАЗ возводит свой медицинский центр.

Особое внимание уделяется помощи детям в самых трудных ситуациях. Так, новым оборудованием пополняется Минская областная детская клиническая больница.

В отделении анестезиологии и реанимации установят 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Есть доступ к аппаратам МРТ и КТ, а также оборудование для гемодиализа. При этом помощь оперативно оказывается детям из всех регионов Минской области.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы:

"Мы владеем всей информацией о ребенке, который, к сожалению, в связи с состоянием здоровья попал в реанимацию, будь то в Центральной районной больнице или межрайонных центрах, таких как Борисов, Молодечно и Солигорск, где также есть отделения детской анестезиологии и реанимации. Благодаря тому, что на нашей базе работает выездная реанимационно-консультационная бригада, мы можем доставить пациента из любого региона для оказания медицинской помощи".

До конца 2026 года систему здравоохранения Минской области усилит и такой значимый объект, как большая поликлиника в Заславле. На очереди также и хирургический корпус Минской областной клинической больницы.