"Удача в придачу! с Евроопт". Счастливчики этой недели

Ключи от квартиры в Минске и пяти новых внедорожников сегодня вручили победителям 77-го тура игры "Удача в придачу! с Евроопт". При этом сразу две машины выиграли покупательницы онлайн-гипермаркета "Е-доставка". С главными счастливчиками этой недели познакомилась Виктория Антоненкова.

Супреприз 77-го тура – квартира в престижном районе столицы - достался гомельчанке Анне Гинтовт. Счастливыми стали шоколадки для внуков. С такой удачей всю семью Анны поздравляли родственники, друзья и знакомые со всей страны. Женщина признается, что не верила в возможность выигрыша, а потому победа стала большой неожиданностью.

Еще пять счастливых покупателей сегодня получили ключи и документы от практичных внедорожников "Нисан-Джук". Причем сразу два новеньких авто в этом туре выиграли покупательницы онлайн-гипермаркета "Е-доставка"! Стильный синий автомобиль будет радовать минчанку Елену Бледнову. Большая машина придется очень кстати, ведь сейчас семья ждет пополнение. А новость о выигрыше стала хорошей подготовкой к радостному будущему событию.

Белоснежный автомобиль, также благодаря покупкам в "Е-доставке", выиграла минчанка, доцент кафедры иностранных языков Людмила Копань. А внедорожник яркого солнечного цвета отправился к своей новой хозяйке Марине Харик в деревню Томашовка Брестского района. Женщина сейчас в декретном отпуске, машина ей очень пригодится.

Еще два стильных «Нисан-Джук» в 77-ом туре достались бухгалтеру из Слонима Татьяне Федосеевой и няне Ирине Чеславской из Могилева.

Кроме того, на этой неделе Евроопт разыграл еще более 20 тысяч денежных призов. Всего же за все время проведения игры Евроопт уже разыграл 57 квартир в Минске и 216 автомобилей. Ну а следующих счастливчиков определят уже во вторник, 24 июля. На кону 5 внедорожников "Хенде-Крета", квартира в Минске и 20 тысяч денежных призов.