Удалось избежать глобальной войны - военный эксперт об ответной атаке Ирана по Израилю

Удар 1 апреля по посольству Ирана в Дамаске в международном праве трактуется как формальный повод для объявления войны - casus belli.Безусловно, Иран не мог потерять лицо и он должен был ответить. Заранее предупредил все стороны конфликта: если вопрос не будет решен в рамках Совета Безопасности ООН, он будет действовать иначе. Но как мы видим на сегодня, все международные институты, в том числе и ООН, бездействуют.

Но давайте рассуждать логически: если бы заседание Совбеза ООН состоялось, то как себя должны были бы повести Соединенные Штаты? Поддержать атаку Израиля на дипломатический объект или поддержать Иран? США являются союзником Тель-Авива, а с Тегераном, понимая его серьезный вес на Ближнем Востоке, ссориться не хотят. Америка выбрала позицию воздержания и таким образом предложила самостоятельно решить возникший конфликт на этом этапе.

Иран, судя по всему, такое решение конфликта на определенном этапе устроило, и к этому он был готов, так как ни о какой нейтральности международных правовых институтов речи идти не могло.

В результате, по данным Тель-Авива, 99% средств нанесения удара из 300 дронов и ракет, запущенных Ираном, было ликвидировано. Как таковых разрушений нет, жертв тоже. Но тонкий намек на серьезные обстоятельства поняли все стороны конфликта. Иран и его союзники молчать не будут, бреши в системе защиты Израиля оценили.





Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель рассказал, как стоит оценивать атаку Ирана на Израиль 14 апреля.

Эксперт перечислил, какие задачи решали Иран и Израиль и что в конечном итоге получилось.

Иран

1. Сохранил свое лицо и ответил на акт агрессии в отношении дипломатического представительства



2. Удалось избежать глобальной войны



3. Укрепил свои позиции регионального лидера



4. Показал в полном объеме свои боевые возможности. Никто на Израиль до сих пор нападать не мог





Израиль

1. Исключил возможность более сильного удара по своим военным объектам



2. Имеет сегодня отложенный удар возмездия в отношении Ирана



3. Израилю все-таки удастся помирить демократов и республиканцев для того, чтобы они выделили денежные средства на войну в секторе Газа



4. Государство понесло серьезные имиджевые потери, потому что никто так безнаказанно по нему удары не наносил.