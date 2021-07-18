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Удар молнии - состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое
Состояние здоровья пострадавших на озере в Стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.
Факт
На месте трагедии работали 4 бригады скорой помощи Минской области
Как выяснили специалисты, группа ребят решила спрятаться под деревом в грозу. В него попала молния. Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить им здоровье. Девушку, которая была вместе с ребятами, к сожалению, спасти не удалось.
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