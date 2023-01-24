Ударил ножом и пошел спать - так муж поставил точку в конфликте с супругой

В Барановичах муж ранил супругу. Так 65-летний мужчина решил поставить точку в ночном скандале, который назрел после совместной выпивки с женой.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина не придала значения произошедшему. Попросила обидчика вытереть кровь и легла в кровать. Утром поняла, что нужно вызывать скорую помощь. Затем уже медики позвонили в милицию.