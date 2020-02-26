Ударные беспилотники поступят на вооружение наших военных

Ударные беспилотники уже в этом году должны поступить на вооружение наших военных. Это приоритетное направление разработок отечественного военпрома. Сейчас испытания проходят два опытных образца "Баранжирующая труба" и "Квадро-1400".



Эти разработки - прямое поручение Президента. Что отечественный военпром может предложить в нише беспилотников, и какие белорусские разработки по защите от дронов востребованы во всем мире? Смотрите сегодня после "Панорамы" в новой серии проекта "На контроле Президента".



