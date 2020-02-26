3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ударные беспилотники поступят на вооружение наших военных
Ударные беспилотники уже в этом году должны поступить на вооружение наших военных. Это приоритетное направление разработок отечественного военпрома. Сейчас испытания проходят два опытных образца "Баранжирующая труба" и "Квадро-1400".
Эти разработки - прямое поручение Президента. Что отечественный военпром может предложить в нише беспилотников, и какие белорусские разработки по защите от дронов востребованы во всем мире? Смотрите сегодня после "Панорамы" в новой серии проекта "На контроле Президента".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе