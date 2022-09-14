Удастся ли похудеть с помощью бега?

Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет привести свое тело в порядок и стать более структурным, кто-то хочет бегать в погоне за здоровьем. Но я сразу развею все эти мифы. Бег действительно очень хорош, но один по себе он не приведет ни к потере массы тела, ни к формированию структурного рельефного мышечного каркаса, но к здоровью однозначно он приведет.

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта