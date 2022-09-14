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Удастся ли похудеть с помощью бега?
Почему бег является тестовым, чтобы распознать все тонкости внутренних реакций организма, спросилиу директора Республиканского научно-практического центра спорта Ирины Малеваной.
По ее словам, бег - это самая гармоничная физическая нагрузка, которая задействует все мышцы тела. Даже, как бы это не было удивительно, мышцы лица и мышцы шеи. Происходит равномерное распределение циркуляции крови с одинаковой скоростью по всем сегментам: голова, тело в нижних и верхних конечностях.
К тому же во время бега можно дотировано увеличивать нагрузку и отслеживать возможности организма в аэробном диапазоне. "Конечно, спортсмены, которые тренируются в таких видах спорта, как марафонный бег или игровые виды спорта, более выносливы. Они могут переходить из аэробной в анаэробную нагрузку, но это уже высоко тренированные люди", - добавила она.
Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет привести свое тело в порядок и стать более структурным, кто-то хочет бегать в погоне за здоровьем. Но я сразу развею все эти мифы. Бег действительно очень хорош, но один по себе он не приведет ни к потере массы тела, ни к формированию структурного рельефного мышечного каркаса, но к здоровью однозначно он приведет.
Смотрите подробнее в специальном репортаже АТН "На бегу".
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