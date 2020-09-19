ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Удастся ли закрыть внутренние потребности Беларуси в семенном фонде

Аграрии заняты уборкой янтарного зерна с белорусских полей. Одновременно готовятся и семена кукурузы для следующей посевной. Кстати, эта задача также на контроле белорусских ученых, в том числе Мозырской экспериментальной базы "Криничная". Там занимаются сортами немецкой, украинской и белорусской селекций. На помощь приходят современные технологии. Как проходит уборочная для научных специалистов и удастся ли закрыть внутренние потребности Беларуси в семенном фонде? Подробнее в сюжете (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все