Аграрии заняты уборкой янтарного зерна с белорусских полей. Одновременно готовятся и семена кукурузы для следующей посевной. Кстати, эта задача также на контроле белорусских ученых, в том числе Мозырской экспериментальной базы "Криничная". Там занимаются сортами немецкой, украинской и белорусской селекций. На помощь приходят современные технологии. Как проходит уборочная для научных специалистов и удастся ли закрыть внутренние потребности Беларуси в семенном фонде? Подробнее в сюжете (видео).