Удешевление строительства, увеличение пассажиропотока, новые логистические цепочки. Правительство отчиталось перед парламентариями

Серьезный рост, который происходит в этот период времени отгрузок на российские порты, в разы превышает уровень прошлого года. Мы сегодня работаем с 14 портами Российской Федерации в северо-западном регионе, на Черном море, на Каспийском море, но есть и отгрузки, которые через Тихоокеанский бассейн производятся.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси