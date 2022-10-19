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Удешевление строительства, увеличение пассажиропотока, новые логистические цепочки. Правительство отчиталось перед парламентариями

Правительство сегодня держало ответ перед парламентариями. В Овальном зале перед депутатами и сенаторами доклад представил вице-премьер, курирующий транспорт, сферу ЖКХ и строительный комплекс.

Анатолий Сивак отметил, что в Беларуси приняты меры для сдерживания роста стоимости строительства жилья. Это прежде всего расширение государственного регулирования цен на материалы. В планах значительно увеличить объемы возведения арендных квадратных метров.

Новые логистические цепочки и переориентация поставок

Говорили и о транспортной отрасли (ее инвестиционное развитие не прекращается). Объем пассажирооборота восстановился после падения прошлого года. Беларусь выстраивает новые логистические цепочки и переориентирует поставки.

Серьезный рост, который происходит в этот период времени отгрузок на российские порты, в разы превышает уровень прошлого года. Мы сегодня работаем с 14 портами Российской Федерации в северо-западном регионе, на Черном море, на Каспийском море, но есть и отгрузки, которые через Тихоокеанский бассейн производятся.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

В сентябре было подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Это новый импульс для развития бизнеса двух стран.

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