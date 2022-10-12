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Удивительно! Экологическая тропа в Минске стала домом для самой маленькой птицы Европы
Болото около Лошицкого парка, "Город птиц" и сплав по чудесной Свислочи. Оказаться среди нетронутой природы в сердце Минска. Для живописных путешествий специалисты разработали ряд авторских маршрутов. А детей поощряют зелеными занятиями. Из школьного классав "Царство желтоголового королька" попадают ученики двух учреждений образования. Здания связывает уникальная для города экологическая тропа. Она растянулась на 700 метров и стала домом для самой маленькой птицы Европы.
Еще в этом году новые столичные школы присоединяются к масштабному проекту "Зеленые классы белорусской столицы". А в прошлом году более сотни учреждений образования (это почти две тысячи учеников) стали ближе к природе.
Фото:ubirds.by
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