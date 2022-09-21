3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Можно ли удобрять почву опавшими листьями, рассказала специалист
Факт
Мало кто знает,что опавшие листья не просто отходы осеннего сезона. Дело в том, что листья содержат немало полезных веществ, макро- и микроэлементов, которые растения извлекли из почвы. Как правильно использовать опавшие листья с пользой для сада и огорода, рассказала селекционер-фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок. Ее слова приводит sb.by.
Листва - ценный растительный ресурс, который можно использовать разными способами.
"Во-первых, речь идет, конечно же, о компосте. Многие скажут, что на листьях может быть большое количество болезней, которые потом сохранятся в почве. Однако если вы готовите компост правильно и используете при этом препараты на основе триходермы, никакой опасности для растений не будет", - отметила эксперт.
Есть еще один способ использовать опавшие листья с пользой для участка - заложить их в теплые грядки.
"В последнее время актуальность теплых грядок возрастает, ведь нередко весна бывает холодной.На таких грядках овощи всходят раньше, а также развиваются и созревают быстрее", - рассказала кандидат сельскохозяйственных наук.
Нередко дачники предпочитают сжигать опавшую листву. Существует мнение, что такая процедура загрязняет окружающую среду.
"Соглашусь, мы в какой-то степени загрязняем окружающую среду. Однако отмечу, что при этом мы готовим шашлыки, разжигаем костры для каких-то других целей. Поверьте, сухая листва, сожженная в специально отведенных местах, принесет не так много вреда, как некоторые думают", - подчеркнулаКондратенок.
Листовая зола содержит большое количество калия, поэтому ее можно будет использовать для подкормок растений весной.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов