Удобства и недостатки пляжей в Минской и Гомельской областях

Многие автомобилисты в эти дни устремились в сторону пляжей. Еще в мае столбики термометров достигли 30-градусной отметки. На побережьях водоемов десятки отдыхающих. И если погода в этом году как никогда порадовала любителей пляжного отдыха, то вот к обустройству мест для купания есть вопросы.

Мои коллеги Наталья Кузьмицкая в Минске и Анна Ковалева в Гомеле отправились на самые популярные городские пляжи, чтобы на месте оценить все удобства и недостатки.

Несмотря на то, что температурный фон на этой неделе был достаточно контрастный, столичные пляжи не пустовали. Для отдыха горожан в этом сезоне, как в общем и предыдущих, обустроено 20 зон в черте города - это береговые линии Цнянского, Заславского, водохранилища Дрозды и Криница.

На каждом из них специалисты постарались предусмотреть всю необходимую инфраструктуру. По прошлогоднему примеру Цнянского водохранилища на двух пляжах в Дроздах и Минском море заменили старые кабинки для переодевания. Появились велопарковки - по две на каждом крупном пляже. Пожалуй, самое неожиданное новшество этого года - установлено более полутора сотен стационарных шезлонгов.

В выходные дни многие жители столицы предпочитают отдыхать за городом. В Минском районе популярны пляжи на водохранилищах Птичь, Вяча и Дубровское.

Впрочем, главным остается вопрос не только комфорта, но и безопасности. Этот водоем в Сеннице - стихийный пляж для местных. И в жаркие дни здесь отдыхают целыми семьями. В это раз мы застали здесь компанию подростков без присмотра взрослых.

В минском районе 290 водоемов, на 282 купаться запрещено. Решение райисполкома действует официально с 14 августа 2017 года, а это значит, что за такое правонарушение отдыхающие могут получить не просто предупреждение, штраф до 73,5 рублей.

На 31 мая в Беларуси утонули 45 человек, из них трое несовершеннолетних. Последний трагический случай произошел в Гомельской области. В Светлогорске в реке Березина утонул мужчина. Обстоятельства происшествия банальны - купание в запрещенном месте в нетрезвом состоянии.