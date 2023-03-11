Удовлетворительно! Роман Головченко поставил оценку правительству за 2022-й

Удовлетворительно - это самое правильное, считает он, и поясняет: потому что, конечно, сделали не все, что могли и должны были сделать, резервы всегда остаются. "Мы ни в коей мере не скрываем и не замазываем вещи, которые не смогли сделать до конца, не смогли добиться нужных результатов. Но почему я говорю, удовлетворительно, я основываюсь на двух вещах или двух задачах, которые Президент ставил в 2022 году, в тот острый момент, когда мы оказались абсолютно другой геополитической парадигме. Эти задачи звучали следующим образом: первое - обеспечить устойчивую работу реального сектора экономики, и второе - сделать так, чтобы люди не почувствовали последствия давления, которое оказывается на страну. Если исходить из этих двух задач, то в целом они выполнены".