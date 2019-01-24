Макет безопасной квартиры в каждом родильном доме! Уголки безопасности в медучреждениях появятся в рамках проекта "Дети в безопасности", который стартовал сегодня в столице. А в Борисове начнет работать областной центр безопасности, где организуют занятия по безопасности и для молодых родителей.