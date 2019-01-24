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Уголки безопасности в медучреждениях появятся в рамках проекта "Дети в безопасности"

Макет безопасной квартиры в каждом родильном доме! Уголки безопасности в медучреждениях появятся в рамках проекта "Дети в безопасности", который стартовал сегодня в столице. А в Борисове начнет работать областной центр безопасности, где организуют занятия по безопасности и для молодых родителей.

В планах также выпустить видеоуроки для детей и провести мастер-классы и конференции не только для медработников, но и для родителей.

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