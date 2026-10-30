Угольников назвал главный посыл фильма "Батька Минай. Партизанская легенда"

В афише XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" - 130 картин из 55 стран. Открывает форум премьерный показ белорусско-российской ленты "Батька Минай. Партизанская легенда".

Эта картина не про войну - она про то, как каждый человек принимает решение в самый ответственный момент своей жизни. Об этом рассказал Игорь Угольников, народный артист России, гендиректор киностудии "Военфильм" (Россия).

"Мы ставим героя в ситуацию, когда он должен принять решение: что же мне сделать? А самое главное - мы пытаемся создать, наверное, иллюзию, когда зритель может поставить себя на место этого человека и спросить: а как бы я поступил в этой ситуации? Вот про этот выбор - выбор любого человека - наша картина "Батька Минай", - отметил Угольников.