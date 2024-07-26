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Уголок "Все для рыбалки" создали в парке имени Грековой в Минске

Облагораживание летних зон отдыха продолжается в Минске. Так, в парке имени Грековой в Ленинском районе создали новый уголок "Все для рыбалки". Работы здесь начались в 2021 году. Для любителей рыбной ловли отремонтировали помост к Чижовскому водохранилищу, установили вдоль берега 6 тематических скульптур из дерева, для детей же оборудовали интерактивные стенды с играми.

Добавили уюта также в сквер по улице Мележа. Установили новую детскую площадку, по соседству расположились спортивные снаряды, огородили и зону для выгула домашних питомцев. Дополнили пространство цветочные композиции.

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