Уголовная ответственность за призывы к санкциям в Беларуси будет усилена. Палата представителей поддержала поправки в Уголовный кодекс нашей страны. Две новые статьи - это депутатская инициатива от комиссии по национальной безопасности. Документ внесли в парламент в конце сентября, а в начале октября на открытии осенней сессии он был принят в первом чтении. Сегодня поддержан единогласно во втором. Депутаты уверены, что наказание хоть и жесткое, но адекватное, учитывая урон, который могут принести призывы к остановке работы предприятий.



Поправки в Уголовный кодекс будут направлены коллегам в Совет Республики, а после принятия там - на подпись Президенту.