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Уголовная ответственность за распространение наркотиков в Беларуси будет наступать с 16 лет
Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и предположительно вступит в силу уже летом. Сейчас идет активная работа над вторым пакетом. Ожидается, что именно он внесет наиболее важные изменения. О значимых моментах накануне рассказала гость "Панорамы" Марина Ленчевская.
Также поправки в Уголовный кодекс предусматривают пересмотр времени содержания в СИЗО. Так, день лишения свободы в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням в колонии общего или усиленного режима. Еще одна новация - медиация в уголовном праве, то есть заключение соглашения о примирении с потерпевшим при посредничестве медиатора. Планируется, что эта мера снизит наказание для виновных.
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