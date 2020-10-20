Этим людям, судя по поступкам, диалог в принципе не интересен, задача у них совсем иная. Уголовное дело грозит футбольному фанату из Жлобина за участие в массовых беспорядках в столице.

24-летнего парня задержали накануне вечером бойцы ГУБОП. Молодой человек является активным участником местной околофутбольной группировки. Неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В МВД сообщили, что задержанный целенаправленно приехал в Минск для участия в массовых беспорядках 9 и 10 августа.