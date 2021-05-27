Уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной и в послевоенный период

Подробности расследования уголовного дела Генпрокуратуры о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Допрошены более 150 человек, изучаются архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников, идет сбор информации и доказательственной базы. По состоянию на 26 мая, во время раскопок в Логойском районе следственная группа обнаружила останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы, фрагменты орудий преступления и личные вещи погибших. По изъятым объектам назначен ряд экспертиз. Криминалистам предстоит установить пол и возраст погибших, давность захоронения и причину смерти. В рамках расследования допрошены в том числе узники лагерей, которые рассказывали об ужасах того времени. Также есть информация о ранее неизвестных фактах уничтожения фашистами мирных граждан. Только в Брестской области установлено 23 места, где могут быть захоронены белорусы, погибшие в годы оккупации. Следственная группа также изучает и фото- видеоматериалы из Белгосархива. На одном из видео немецкой кинохроники 1943-1944 годов запечатлена фашистская символика на улицах Минска. К тому же, при расследовании используются материалы Чрезвычайной госкомиссии, созданной указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942-го. В актах комиссии есть допросы мирных жителей об обстоятельствах сожжения деревень, убийства стариков, женщин и детей. Но как подчеркнули в Генпрокуратуре, сейчас стало ясно: не все факты фашистских злодеяний вошли в материалы комиссии. Поэтому наша задача - зафиксировать все и установить виновных.