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Уголовное дело о нападении на милиционера

Оказал активное сопротивление, а также избил милиционера. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику ОМОНа. По данным следствия, днем 18 октября прошлого года на Партизанском проспекте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании 32-летний мужчина избил силовика. Согласно экспертизе, милиционер получил тяжкие телесные повреждения.

Фигурант задержан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В СК напоминают, что сотрудники МВД охраняют общественный порядок. Препятствование их служебной деятельности - это уголовно наказуемое преступление.

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