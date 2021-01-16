Уголовное дело о нападении на милиционера

Оказал активное сопротивление, а также избил милиционера. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику ОМОНа. По данным следствия, днем 18 октября прошлого года на Партизанском проспекте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании 32-летний мужчина избил силовика. Согласно экспертизе, милиционер получил тяжкие телесные повреждения.