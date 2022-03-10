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Уголовное дело о приготовлении к акту терроризма возбуждено в Мозыре
В Мозыре задержаны двое местных жителей, которые планировали уничтожать российскую военную технику в регионе. Возбуждено дело о приготовлении к акту терроризма. В СК рассказали, что для исполнения преступного замысла фигуранты подготовили бутылки с зажигательной смесью. В ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях подозреваемых было изъято 10 коктейлей Молотова, ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты и пневматический пистолет. Известно, что познакомились мужчины в 2020 году на акциях протестов в Мозыре.
Оба имеют семьи, воспитывают детей, к уголовной ответственности не привлекались. Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по окончании следствия.
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