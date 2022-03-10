Уголовное дело о приготовлении к акту терроризма возбуждено в Мозыре

В Мозыре задержаны двое местных жителей, которые планировали уничтожать российскую военную технику в регионе. Возбуждено дело о приготовлении к акту терроризма. В СК рассказали, что для исполнения преступного замысла фигуранты подготовили бутылки с зажигательной смесью. В ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях подозреваемых было изъято 10 коктейлей Молотова, ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты и пневматический пистолет. Известно, что познакомились мужчины в 2020 году на акциях протестов в Мозыре.



Оба имеют семьи, воспитывают детей, к уголовной ответственности не привлекались. Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по окончании следствия.