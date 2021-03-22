Уголовное дело о разжигании социальной вражды и ненависти расследует СК

Уголовное дело о разжигании социальной вражды и ненависти к сотрудникам МВД и их семьям расследует Следственный комитет. В сентябре прошлого года 31-летний мужчина в публичном ресурсе "Чат группы Каратели" размещал сообщения, в которых призывал избивать и калечить милицию, сжигать их имущество. На допросе мужчина пояснил "не тот контент он читал в свое время", все эти деструктивные телеграм-каналы признаны экстремистскими. И сейчас он пожинает плоды своих ошибок.



Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей. Отметим санкции статьи 130 Уголовного кодекса "Разжигание социальной вражды" предусматривает штраф и лишение свободы до 5 лет. Как сообщает Следственный комитет, расследование уголовного дела в отношении администраторов и активных участников чатов, групп и каналов в Telegram со схожими названиями "Каратели" продолжается.



