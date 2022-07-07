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Уголовное дело о терроризме в отношении троих жителей Светлогорска будет рассмотрено в Гомельском областном суде
Терроризм, измена государству и участие в экстремистском формировании. Гомельская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Светлогорска - они устроили диверсию на железной дороге. Известно, что обвиняемым 29, 33 и 51 год. В ночь с 28 февраля на 1 марта по заданию экстремистских формирований подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге. За свою "работу" фигуранты получили около тысячи рублей. К счастью, катастрофы и человеческих жертв в результате теракта удалось избежать.
Уголовное дело о терроризме
Известно, что уголовное дело о терроризме будет рассматривать Гомельский областной суд. Напомним, часть 3 статьи, которую вменяют арестованным, предусматривает и исключительную меру наказания. Каким будет решение Фемиды по этому делу - неизвестно, дата слушаний еще не назначена.
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