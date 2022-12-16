Уголовное дело Тихановской, Латушко и других членов координационного совета направлено в суд

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, сообщает БелТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Все фигуранты обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, разжигании социальной вражды и розни.

Кроме того, Тихановской и Мороз вменяют приготовление к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений, подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности, а также организацию совершения таких деяний и руководство ими.

Тихановской совместно с Ковальковой и Латушко инкриминируют воспрепятствование работе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, а совместно с Латушко - создание экстремистского формирования и руководство таким формированием и организацию (руководство) самовольного присвоения звания и власти должностного лица.

Кроме того, Тихановская обвиняется в измене государству, а Латушко - в превышении служебных полномочий и получении взятки.

В Генпрокуратуре рассказали подробности некоторых эпизодов незаконной деятельности. В частности, отмечается, что в результате противоправных действий Латушко, который с 2009 по 2012 год был министром культуры Беларуси, государству причинен ущерб в сумме более Br2,3 млн. С марта по ноябрь 2012 года, не имея правовых оснований для принятия соответствующих решений, обвиняемый поручил подчиненным, входящим в состав конкурсной комиссии первого открытого республиканского конкурса кинопроектов на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, включить в тематический план и планы финансирования Минкультуры пять кинопроектов, которые не были поддержаны коллегиальными решениями комиссий при проведении конкурса, а также одного кинопроекта, который вообще в конкурсе не участвовал. Затем министерство заключило с кинопроизводящими организациями договоры на производство фильмов, причем финансировалась работа за счет бюджетных средств. За заключение договора с ООО "Первая КиноВидеоКомпания" Латушко получил от ее представителя $10 тыс.

Тихановская, например, будучи в Литве, провозгласила себя победителем прошедших президентских выборов в Беларуси и единственным национальным лидером, избранным белорусским народом. Она заявила о создании заведомо неконституционного координационного совета для обеспечения трансфера власти. В действительности цели совета заключались в координации протестной деятельности. Совет должен был обеспечить рост протестных настроений и социальной напряженности в обществе, что было необходимым условием для захвата власти. В президиум (руководящий орган) координационного совета вошли также Ковалькова, Латушко и Дылевский.

Латушко в октябре 2020 года объявил о создании "народного антикризисного управления", целями которого провозглашены "обеспечение завершения исполнения функций действующими органами власти и стабилизация системы управления Республикой Беларусь после перехода власти к народу" (в действительности - к лицам, входящим в состав участников заговора).



Тихановская, являясь одним из организаторов деятельности и создателей экстремистского формирования "Рабочы рух", приняла участие в планировании, организации и координации проведения работниками различных субъектов хозяйствования Беларуси, в первую очередь государственной формы собственности, имеющих критически важный характер, единовременной противоречащей законодательству общереспубликанской забастовки для подрыва национальной экономики и усиления санкций.