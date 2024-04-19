Уголовное дело возбуждено против редактора экстремистского канала

Минский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и на основании части 3 статьи 361 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил Матяш Анастасии Анатольевне наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 500 базовых величин, что составляет 20 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска