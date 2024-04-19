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Уголовное дело возбуждено против редактора экстремистского канала
В Минском городском суде вынесли вердикт в отношении редактора польского канала, который входил в состав экстремистского формирования.
Из материалов дела известно, что жительница Минска с 2016 года работала на телеканал "Белсат" в качестве редактора. После признания ресурса экстремистским она продолжила свою деятельность. Таким образом, в ее действиях усматривалось участие, а преступный доход составил более 100 тыс. белорусских рублей.
Минский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и на основании части 3 статьи 361 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил Матяш Анастасии Анатольевне наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 500 базовых величин, что составляет 20 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в операционном порядке.
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