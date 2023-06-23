Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Витебска, убившей двух котят и кошку

Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства жестокого обращения с животными. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственный комитет.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 21 июня в милицию сообщили о публикации в социальной сети фотографии с изображением головы убитой кошки и видеозаписи казни котенка. Следователи установили, что страница с размещенными на ней фото и видео принадлежат 40-летней жительнице Витебска.

Женщина объяснила следователю, что весной нашла кошку с котятами. Она решила им помочь и забрала к себе домой. Однажды один из котят прыгнул на обвиняемую, что ей не понравилось. Тогда она отрубила котенку голову топором. После этого она таким же образом убила другого котенка и кошку.

Следственно-оперативная группа изучила место происшествия. Следователи изъяли и осмотрели мобильный телефон женщины. Установлено, что она нигде не работает, ранее судима не была. Обвиняемая является матерью троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Следователи планируют назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339-1 УК (жестокое обращение с животными).