Уголовное дело за хулиганство и повреждение железнодорожной сигнализации

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 9-ти брестчан в хулиганстве и умышленной порче железнодорожной сигнализации. События развернулись на территории Бреста и Кобринского района с сентября по ноябрь. Одни из фигурантов, чтобы выразить свое недовольство результатом выборов, изготовили манекены, которые вывешивали на улицах города. Трое из обвиняемых забросали камнями пункт охраны общественного порядка. Еще трое - двое мужчин и женщина - подожгли на проезжей части покрышки. Отдельные фигуранты блокировали и движение поездов. Как установлено, обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.