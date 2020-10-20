Уголовное дело за надругательство над государственным флагом

В Осиповичах пьяный мужчина порвал Государственный флаг. Из материалов уголовного дела известно, что был поврежден флаг, закрепленный на здании редакции местной газеты. Полностью снять полотнище злоумышленнику не удалось, поэтому он оторвал лишь его часть, которую выбросил в мусорный контейнер. Сыщики по горячим следам вычислили и в последующем задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный местный житель.